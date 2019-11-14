بارك حياة نيويورك يروّج في دبي للجناح الأغلى في العالم

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

كشفت إدارة فندق بارك حياة نيويورك خلال حفل رسمي في دبي عن الافتتاح الجديد لجناح «مانهاتن سكاي» الذي يقع في أعلى الفندق ضمن الطابق 59 من برج One57 السكني الشهير، والذي يطل مباشرةً على حدائق سنترال بارك الشهيرة وتصل تكلفة الإقامة للّيلة الواحدة إلى 50 ألف دولار والتوصيل من المطار مباشرة إلى الجناح بواسطة الهوليكوبتر.

ويمتد الجناح على 4,200 قدم مربعة بارتفاع 11 قدماً ويضم 3 غرف نوم وجراند صالون ومطبخاً متكاملاً وغرفة معيشة وغرفة كبيرة لتناول الطعام مجهزة بطاولة فخمة تستوعب 10 أشخاص ويتميّز بنوافذ تمتد من الأرض لغاية السقف تسمح بدخول أشعة الشمس إلى كل غرف الجناح، ويتيح موقعه للنزلاء الاستمتاع بإطلالات مباشرة على حدائق سنترال بارك الشهيرة من جميع الجهات وعلى أفق مانهاتن بزاوية 360 درجة وهو مجهّز لاستضافة 6 بالغين مع إمكانية توفير أسرّة للأطفال عند الحاجة، ويمكن الوصول إليه عبر مصعد فخم خاص من ردهة الفندق.

وقال بيتر روث، نائب رئيس المنطقة والمدير العام في فندق بارك حياة نيويورك: «اخترنا دبي للكشف عن جناح «مانهاتن سكاي» لأنه الأول من نوعه في العالم، ولأن دولة الإمارات تمتلك المرتبة الأولى بالرقي وفخامة الضيافة في المنطقة، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخلق مكانةً مبهرةً لها على خريطة السياحة العالمية من خلال فنادقها الفخمة وخدمات الضيافة الراقية ذات الخمس نجوم، ولا أستغرب أبداً أن يتم افتتاح جناح مماثل لجناح «مانهاتن سكاي» في دبي أو أبوظبي، حيث تتوفر كل التسهيلات والخدمات العالمية للضيوف».

وأضاف بيتر: «نحن متحمسون للترحيب بالضيوف من منطقة الخليج لنأخذهم في جولة ضمن جناح «مانهاتن سكاي» الجديد والفخم كليّاً، وخاصة أن الضيوف من دولة الإمارات والسعودية يشكلون نسبةً كبيرةً من النزلاء في فندقنا، حيث يفضلون الإقامة ضمن أجنحتنا الخاصة والملكية وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء جناح «مانهاتن سكاي» وتصميمه وتجهيزه وتشغيله 29 مليون دولار وتبلغ تكلفة الإقامة في الجناح 50 ألف دولار للّيلة على أن تكون أقل مدة للإقامة أسبوعاً كاملاً وتتضمن تكلفة الإقامة نقل الضيوف بمروحية الهوليكوبتر من مطار نيويورك إلى مانهاتن إلى جانب مرافق شخصي وطاهٍ شخصي طيلة فترة الإقامة وعلاجات طبيعية يومية في منتجع «نالاي» في الفندق واستخدام بركة السباحة الخاصة ومركز اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة».