الاتحاد للطيران توفر خيارات سفر إلى باكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني لجمهورية باكستان، عن استئناف الشراكة بالرمز بينهما لمنح المسافرين مع الشركتين المزيد من الخيارات بين الإمارات وباكستان وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران. وبدأت مبيعات التذاكر على رحلات المشاركة بالرمز على أن تنطلق الرحلة الأولى في 26 الجاري.

وبموجب الشراكة، تضع الاتحاد للطيران رمزها EY على طائرات الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المشغّلة بين أبوظبي ولاهور وإسلام أباد وبيشاور، فيما ستحمل طائرات الاتحاد للطيران المشغلة بين أبوظبي وكل من كراتشي، إسلام أباد ولاهور وعلى رحلات الربط إلى أمستردام، البحرين، كولومبو، شيكاغو، فرانكفورت، لوس أنجلس، مدريد، موسكو، واشنطن وزوريخ، وإلى عمان، أثينا، بريزبن، ملبورن، نيروبي، روما وسيدني، رمز الناقلة الباكستانية .

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران «تعتبر شراكتنا مع الخطوط الباكستانية أمراً بديهياً نظراً للعلاقات التاريخية التجارية والثقافية القوية التي تجمع بين الدولتين».