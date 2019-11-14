«الذكاء الصناعي» محفّز لقطاع الضيافة

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تصدّر موضوعا الذكاء الصناعي وعلم الروبوتات جدول أعمال هايتك دبي 2019، أكبر معرض لتكنولوجيا الضيافة للفنادق في الشرق الأوسط، الذي نظمته هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفشنالز، وناسبيا، ويدعمه مجلس السياحة في دبي، فيما اتفق خبراء قطاعي السياحة والتقنية أهمية تقنيات الذكاء الصناعي باعتبارها ضرورة مستقبلية ومحفز لضمان تطور قطاع الضيافة، والارتقاء بمستوياته، ليلبي تطلعات النزلاء الفندقيين.وأدار أملان غوز، المدير المسؤول، برولوجيك، جلسة نقاش مثيرة للفكر عن «ذكاء الأعمال من خلال الذكاء الصناعي وعلم الروبوتات»، جمعت بين أكبر الخبراء لتقاسم رؤاهم في الصناعة.

شارك في حلقة النقاش كل من لوران أ. فوافنيل، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض هايتك دبي، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير للشرق الأوسط، أفريقيا والهند في شركة سويس - بل هوتيل إنترناشيونال، وطارق م. داووك، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت أوتيلز، ومحمود كمال، مسؤول المعلومات، الحبتور للضيافة.

وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساهم بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط 2030 تشكل 11% من الناتج المحلي. وتمتلك الإمارات فرصة لتكون لاعباً رئيساً في الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد من خلال استثمارها المبكر في الذكاء الصناعي وتسعى للمساهمة بقرابة 14% من الناتج المحلي 2030 ويحقق الذكاء الصناعي تطورات عظيمة في كل قطاعات الاقتصاد خاصةالفنادق.

وقال لوران: «يؤدي الذكاء الصناعي دوراً متزايد الأهمية في صناعة الفنادق ويعود السبب في الأساس إلى قدرته على تنفيذ مهام يضطلع بها البشر بشكل تقليدي في أي وقت من اليوم. وعلى الرغم من أن الذكاء الصناعي في عملنا لا يزال في بداياته الأولى فإنه فعّال للغاية عندما يتعلق الأمر بتبادل الرسائل المباشرة وخدمات المحادثة عبر الإنترنت».