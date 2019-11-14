طيران الإمارات أفضل واي فاي ومأكولات

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات جائزتين نتيجة اختيار الركاب في حفل الجوائز الذي أقيم مؤخراً خلال مؤتمر أبيكس آسيا 2020APEX في سنغافورة. والجائزتان هما: أفضل إنترنت لاسلكي «واي فاي» Wi-Fi وأفضل مأكولات ومشروبات في الأجواء على مستوى الشرق الأوسط.

واحتفت جائزة أفضل مأكولات ومشروبات بالوجبات التي تقدمها طيران الإمارات والمستوحاة من البيئات المحلية، بالإضافة إلى خيارات المشروبات المتعددة التي توفرها على رحلاتها. وتقدم الناقلة سنوياً ما يزيد على 110 ملايين وجبة طعام مع الاهتمام بأدق التفاصيل في جميع الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية.

وتدير طيران الإمارات مطبخاً يعمل على مدار الساعة وتوظف 1800 طاهٍ في دبي يحضرون 12450 وصفة.

ويركز الطهاة في طيران الإمارات على الأطباق البسيطة المطهوة جيداً باستخدام أفضل المكونات الطازجة. وتقدم الناقلة أجود المنتجات في الأجواء بفضل شراكات عالمية طويلة الأجل تدعم الموردين والحرفيين في مختلف المناطق.

وحصلت طيران الإمارات أيضاً على جائزة أفضل «واي فاي» في الشرق الأوسط ضمن جوائز خيارات المسافرين أبيكس 2020. وتتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول، ويمكن للعملاء في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً أو الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة لمدة ساعتين.

ويستخدم مليون راكب الإنترنت على رحلات الناقلة كل شهر، ويختار 40% منهم الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة، ما يتيح لهم التواصل مع الأقارب والأصدقاء خلال الرحلة.

وبدأت طيران الإمارات برنامج تطوير لتوفير إنترنت لاسلكي أسرع على أسطولها من طائرات الإيرباص A380 كجزء من استثماراتها المستمرة في تحسين تجربة السفر في الأجواء. ويشمل البرنامج 55 طائرة خلال العامين المقبلين.