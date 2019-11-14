جائزة للفنادق الخضراء

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

كشف راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق جائزة جديدة ضمن مبادرة الفنادق الخضراء في دورتها القادمة بمجموع 350 ألف درهم للحد من مخلفات الطعام في 2020 ضمن رؤية السياحة المستدامة وإدارة المخلفات في الإمارة تماشياً مع المبادرة السنوية التي تستهدف استدامه قطاع الفنادق والضيافة.

وأشار إلى أن الجائزة تشمل منح الفندق الفائز بالمركز الأول والذي سيحقق أعلى معدلات من تقليل المخلفات الغذائية، مكافأة نقدية بقيمة 250 ألف درهم، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم.

وأكد فيليبس، أن خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة عام 2018 بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة ممثلة بمؤسسة إدارة المخلفات وبلدية رأس الخيمة، تأتي في إطار رؤية الإمارة المتعلقة بالسياحة المستدامة وإدارة المخلفات كهدف لإعادة تدوير 30% من مخلفات الفنادق والمنشآت السياحية حيث تخطى 26 فندقاً تلك المعدلات ضمن مبادرة الفنادق الخضراء 2019.