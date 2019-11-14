غوغل تقتحم عالم البنوك العام المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم غوغل مزاولة الأنشطة المحاسبية لأول مرة في تاريخها بدءاً من العام المقبل، وذلك من خلال توفير خدمات المراجعة الحسابية للحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وفقاً لما نشرته صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط الشركة.

وأفادت المصادر بأن بنكي «سيتي جروب» و«ائتمان ستانفورد فيدرال كريديت يونيون» الأمريكيين سيتوليان إدارة الحسابات لصالح «غوغل».

وأضافت أن هذه الخطط من جانب «غوغل» تعد جزءاً من مشروع أطلقت عليه الشركة اسم «كاش».

وأفاد سيزار سينجوبتا، المسؤول التنفيذي لدى «غوغل»، بأن الشركة لا تنوي بيع بيانات العملاء.

وقال سينجوبتا: «إذا كان بوسعنا مساعدة المزيد من الناس على فعل المزيد من الأشياء عبر الانترنت على نحو رقمي، فسيكون ذلك جيداً للإنترنت ولنا».

وتعد هذه الخطوة هي الأجرأ في عالم الخدمات المصرفية من جانب الشركة التقنية العملاقة، حيث كانت غالبية جهودها السابقة في هذا العالم تنصب على بطاقات الائتماني ومنصات السداد.

كما تعد أحدث محاولة من جانب شركة كبرى في «وادي السيليكون» لاقتحام عالم الخدمات المحاسبية. وكانت المحاولات المماثلة السابقة من جانب شركات التقنية العالمية، ومنها «أبل» و«فيسبوك»، قد واجهت عقبات نجمت عن تشكك المستهلكين حيال تقديم بياناتهم الشخصية لهذه الشركات.