"مايكروسوفت" تفتتح مركزاً للتميز في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة بالإمارات

المصدر: وام

تعتزم شركة مايكروسوفت افتتاح مركز للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات أوائل العام المقبل.

ويتيح المركز وهو الأول من نوعه في العالم على صعيد الشركة دفع عجلة مؤسسات هذا القطاع نحو التحول الرقمي وتزويد القوى العاملة بمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة فضلا عن عقد الشراكات التعاونية الهادفة إلى مواجهة التحديات المتمثلة في مواضيع السلامة و الاستدامة.

وسيدعم المركز المؤسسات لتسريع رحلاتها الرقمية ودفع عنصر الابتكار من خلال تسخير قدرات التقنيات الرائدة في هذا المجال والاستفادة من خدمات الشركاء المقدمة بالإضافة إلى تجهيز القوى العاملة لتصبح مؤهلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يضمن سد فجوة المهارات وتشجيع التوظيف في هذا القطاع.

وبهذا الصدد أكد عمر صالح المدير الإقليمي للطاقة والتصنيع لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا أن مهمة الشركة تتمثل في تمكين كل فرد وكل منظمة في العالم من تحقيق المزيد من الانجازات. مشيرا إلى أن مايكروسوفت تهدف من خلال مركز التميز في الذكاء الاصطناعي إلى تشجيع الابتكار وبناء الشراكات التعاونية الفعالة وتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة.

ونوه إلى أن مايكروسوفت تؤمن بقدرات الذكاء الاصطناعي في دفع عملية التحول الرقمي للأعمال موضحا أن مايكروسوفت تعتبر شركة رائدة في بناء منصات الذكاء الاصطناعي القادرة على تمكين الأعمال وتحقيق الأهداف عبر التحول الرقمي.

ويعمل مركز التميز في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة على عقد شراكات تعاونية من شأنها تحقيق تطلعات هذا القطاع وتجاوز التحديات التي تواجه هذه الصناعة وذلك عن طريق تسليط الضوء على آليات العمل التي تركز على تحقيق التأثير الإيجابي و الاستدامة البيئية وسلامة العمال إضافة إلى تلبية احتياجات هذا المجال بكل فاعلية.

من جانبه أعرب داريل ويليس نائب رئيس مايكروسوفت للطاقة: "تعمل شركتنا على بناء تحالفات دائمة ومتينة مع رواد صناعة الطاقة، والشركاء التقنيين والمؤسسات الأكاديمية. وسنعمل سويا على تزويد قطاع الطاقة بإمكانات السحابة الذكية ما يسهم في تمكين الابتكار وتحقيق الازدهار بصورة لم يسبق لها مثيل".