38.38 مليار دولار مبيعات «علي بابا» في «يوم العزاب»

المصدر: شنغهاي - رويترز

اشترى متسوقون صينيون مكملات غذائية وأقنعة تجميل للوجه ومسحوق حليب أطفال في أكبر مهرجان تسوق في العالم وكانت علامات تجارية مثل لوريال ونستله بين اكبر الفائزين حسب بيانات شركة علي بابا.

وحققت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة الصينية مبيعات 268.4 مليار يوان (38.38 مليار دولار) من خلال مهرجان التسوق السنوي المعروف بيوم العزاب ويزيد 6 أمثال المبيعات الإلكترونية التي سجلتها الولايات المتحدة في الجمعة البيضاء العام الماضي.

وقالت علي بابا أمس إن 299 علامة تجارية تجاوز إجمالي قيمة السلع التي باعتها مئة مليون يوان من بينها هواوي تكنولوجيز لصناعة الهواتف الذكية وأبل وجيفنشي التابعة لإل.في.إم.اتش ودايسون وفيليبس لصناعة الأجهزة المنزلية .