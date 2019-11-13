معرض المغامرات والتخييم 2019 يستهدف هواة الرحلات

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد مدينة الذيد بإمارة الشارقة، لاستضافة النسخة الأولى من «معرض المغامرات والتخييم 2019»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، ويعد الحدث الأول من نوعه على مستوى الإمارة الذي يوفر منصة للشركات المتخصصة في معدات التخييم، حيث سيحتضن عدداً من الشركات المحلية والعالمية التي ستعرض تجارب متفردة في هذا المجال من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين، فضلاً عن عرض أحدث الابتكارات في معدات التخييم ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين من محبي التخييم اعتدال الجو من أجل الاستمتاع برحلات البر، وهو ما يدفع الكثير منهم للتعرف إلى الجديد في أدوات التخييم، بالإضافة إلى صيانة الأدوات القديمة، استعداداً لاستئناف موسم التخييم.