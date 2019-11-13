الإمارات للشحن الجوي تطور مبادرة «مسارات الأدوية»

المصدر: دبي - البيان

عززت الإمارات للشحن الجوي مكانتها واحدة من شركات الطيران العالمية الرائدة في نقل الأدوية، حيث زاد إجمالي كميات الأدوية التي نقلتها خلال 2018/‏ 2019 على 75 ألف طن.

وتواصل الناقلة وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، تعزيز قدراتها على نقل الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة من المصدر إلى الوجهة النهائية حيث تتميز بالعديد من العناصر المهمة وهي تواصل تعزيز عروضها لمصنعي الأدوية ووكلاء الشحن.

وافتتحت الشركة في وقت سابق من العام منشأة على 1000 متر مربع في مطار شيكاغو لمناولة الأدوية في إطار مبادرتها «مسارات الأدوية» بهدف توفير حماية قصوى لشحنات الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة من المنشأ إلى وجهتها النهائية وتم اعتماد هذه المنشأة الآن باعتبارها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد للأدوية GDP.