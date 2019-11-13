ألمانيا تستهدف العمالة الماهرة

المصدر: نورنبرج (ألمانيا) - د ب أ

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أن سوق العمل الألماني لا يزال بحاجة إلى العمالة المتخصصة على الرغم من التراجع الاقتصادي.

وأوضح المعهد أمس بمدينة نورنبرج الألمانية أنه على الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا انخفض خلال الربع الثالث بواقع 30 ألف وظيفة وبلغ 1.36 مليون وظيفة، فإن معدل الوظائف التي لا تزال شاغرة يزيد على العام الماضي بإجمالي 120 ألف وظيفة.

وأضاف المعهد: «وحتى إذا كانت شركات كبرى مشهورة تقلل عدد الموظفين، فإن الطلب على الموظفين لا يزال مستقراً لدى شركات صغيرة ومتوسطة». يشار إلى أن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل يفحص إجمالي المعروض من الوظائف في ألمانيا أربع مرات سنوياً.