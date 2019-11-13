معالم عجمان السياحية والترفيهية تستقطب الزوار

المصدر: عجمان - البيان

تشهد حركة السياحة الداخلية في عجمان نشاطاً مكثفاً بدعم من تدفق العائلات المواطنة والمقيمة على أرض الإمارة والإمارات الأخرى على المعالم السياحية والترفيهية وخصوصاً في نهاية الأسبوع.واستحوذت المعالم السياحية في عجمان على حصة متنامية من العائلات والأفراد في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة، وتطور البنية التحتية التي جعلت الإمارة إحدى أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

ويشكل «عجمان فستيفال لاند» الذي يضم عدداً من القرى التراثية للعديد من الدول، وجهة سياحية وترفيهية متكاملة يتم فيها عرض أهم المنتجات التي تتميّز بها هذه الدول مع وجود الفرق الفنية والفلكلور الشعبي للدول المشاركة.

ويستقطب متحف عجمان الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن الثامن عشر الزوار على مدار العام، ويعرض الكثير من الأشياء التي تمثل نمط الحياة المحلية التقليدية.