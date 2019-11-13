«دويتشه بوست» تحقيق 15.6 مليار يورو أرباح خلال الربع الثالث

المصدر: بون - د ب أ

أعلنت «دويتشه بوست» أمس أنها واصلت تحقيق أرباح بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث حيث زادت إيراداتها 4.7% إلى نحو 15.6 مليار يورو.

وذكرت المجموعة في مقرها بمدينة بون أن الأعمال التجارية في البريد السريع الدولي والطرود في ألمانيا شهدت نمواً حيوياً بشكل خاص، موضحة في الوقت نفسه أن الأعمال التجارية كانت جيدة أيضاً في الأقسام الأخرى.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة من 376 مليون يورو خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر عام 2018 إلى 942 مليون يورو خلال الفترة الزمنية نفسها هذا العام.

وإجمالاً ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثالث هذا العام إلى 561 مليون يورو بعدما سجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 146 مليون يورو في الفترة الزمنية نفسها العام الماضي والتي أثرت المؤثرات الخاصة على نتائجها بشكل واضح.