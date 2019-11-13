مطارات دبي تعزز خدماتها الصحية

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مطارات دبي مركزاً طبياً ثالثاً للموظفين بالتعاون مع مجموعة برايم للرعاية الصحية في مركز الإطفاء التابع للمؤسسة في مطار دبي الدولي.

حضر حفل الافتتاح محمد الهاملي نائب الرئيس الأول للتصميم المؤسسي والشراكة الاستراتيجية في مطارات دبي والدكتور جميل أحمد المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية وكبار المسؤولين .

ويهدف افتتاح هذه العيادة إلى تقديم أفضل الاستشارات والرعاية الصحية لفريق الإطفاء وموظفي المؤسسة العاملين في مطار دبي الدولي خصوصاً الذين يعملون ضمن منطقة ساحة المطار في خطوة تعكس حرص المؤسسة على توفير خيارات الرعاية الصحية لجميع موظفيها والوصول اليهم أينما كانت مواقع عملهم.

وتقدم العيادة الجديدة مجموعة متنوعة من الخدمات كالاستشارات والفحوصات الطبية وبرامج متابعة الأمراض المزمنة.