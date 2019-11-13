«كريم» تستحوذ على «سياكل»

المصدر: أبوظبي- البيان

استحوذت شركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في المنطقة مؤخراً على «سياكل» الإماراتية لاستئجار الدراجات الهوائية في خطوة تؤكد القدرة التنافسية والنمو المطرد للشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة في السوق المحلي وجاء الاستحواذ في إطار استراتيجية كريم لتقديم حلول النقل المتكاملة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار الـ 12 شهراً القادمة.

وتُعد «سياكل» التي تم إطلاقها 2014 والمدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، شركة ناشئة تقدّم خدمة ذكية لمشاركة الدرّاجات الهوائية «بايك شير» في أبوظبي وتدير الشركة محطات عدة تشمل جزيرة ياس، شاطئ الكورنيش، شاطئ الراحة وجزيرة الريم.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: تعتبر سياكل مثالاً ممتازاً على كيفية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، حيث قدمت الشركة المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة، نموذجاً فريداً في المنطقة يتميّز بالابتكار والقدرة التنافسية العالية.