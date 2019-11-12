منشأة «دناتا» في مطار آل مكتوم تنال اعتماد مركز تميز المدققين لمناولة الأدوية

المصدر: دبي - البيان

نالت منشأة «دناتا» الحديثة، المخصصة لمناولة الأدوية في مطار آل مكتوم الدولي، اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية CEIV. وكانت الشركة قد حصلت على الاعتماد ذاته لمركزها في مطار دبي الدولي، ويؤكد هذا الاعتماد قدرة «دناتا» على نقل الأدوية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

واستثمرت «دناتا» خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والتكنولوجيا لتطوير قدراتها على مناولة الأدوية. وقد صممت مركزيها في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين ليوفرا المرونة وجميع متطلبات مناولة المنتجات مع الاستفادة من أحدث التقنيات.

وقال بيرند ستراك، نائب رئيس أول «دناتا للشحن» في الإمارات وخدمات الطيران في مطار آل مكتوم: تلعب صناعة الشحن الجوي دوراً بارزاً في نقل الشحنات الحساسة للحرارة، بما في ذلك الأدوية. ونعمل باستمرار على تعزيز عملياتنا لتلبية الطلب المتزايد ونستثمر في تقنيات متطورة لتوفير أعلى قيمة لعملائنا.