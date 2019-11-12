«امباير ستيت» ذو الـ 88 عاماً يجدد شبابه لجذب الزائرين

المصدر: نيويورك - د ب أ

ظل «إمباير ستيت بيلدنج» أعلى مبنى في نيويورك لأربعة عقود، أما اليوم، فيبدو المبنى الشهير عالماً صغيراً نسبياً، مقارنة بباقي أفق المدينة، حيث تم بناء ما يقرب من خمس ناطحات سحاب أكبر منه في السنوات القليلة الماضية خلال طفرة البناء في نيويورك، مع عدد لا يحصى من المباني التي ترتفع أعلى وأعلى في السماء. حامل اللقب الحالي، هو مركز التجارة العالمي الجديد في جنوب مانهاتن، والذي يبلغ ارتفاعه 540 متراً تقريباً.

وبالنسبة لمبنى «إمباير ستيت»، والذي يبلغ عمره 88 عاماً، وارتفاعه 443 متراً، فإن كل ناطحة سحاب جديدة ترتفع، تعني المزيد من التنافس على الزوار، خاصة أن العديد من المباني الجديدة، تقدم أيضاً منصات المشاهدة، مع معرفة كيفية الترويج لها لدى الزوار بشكل دقيق.

ويحتوي مركز التجارة العالمي، على سبيل المثال، على عرض للوسائط المتعددة، بينما يخطط مشروع «هدسون ياردز» الجديد لفتح «أعلى منصة مشاهدة خارجية في نصف الكرة الغربي»، على ارتفاع 335 متراً، في 2020. لكن مبنى «إمباير ستيت» يعود الآن. ففي أكتوبر 2019، أعاد فتح أبوابه بعد إجراء إصلاح شامل لغرف ومنصات العرض.

ويعد المبنى ذو الديكور الفني الواقع في قلب مانهاتن، أولاً وقبل كل شيء، مبنى إدارياً يضم العديد من الشركات، مثل مقر منصة «لينكد إن» لشبكات العمل عبر الإنترنت. ويومياً، هناك نحو 16 ألف شخص يدخلون ويخرجون من مبنى إمباير ستيت للعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في كل عام يزور نحو 4 ملايين شخص المبنى، الذي يمكن التعرف إليه من عدد لا يحصى من أفلام هوليوود، وهو ما يدر نحو 132 مليون دولار على مشغل المبنى «إمباير ستيت ريالتي تراست».

وقبل التجديد، أحب الزوار المنظر الخلاب في الهواء الطلق من منصة المشاهدة، لكنهم لم يكونوا مهتمين للغاية بالمعارض القديمة المتربة في الجزء السفلي من المبنى - أو طوابير الانتظار الطويلة إلى كشك التذاكر والمصاعد.

ويقول توم هينز، من شركة «ثينك» للتصميم، التي تقف وراء عمليات التجديد، إن هذه التغييرات تساعد على منع تشكيل طوابير الانتظار. ويوضح أنه يتم إنشاء كل شيء للمساعدة في تغذية التواصل العاطفي بين الناس والمبنى قبل وصولهم.

وأصبح مبنى إمباير ستيت، جاهزاً الآن لعصر الإنستغرام. ويقول أنتوني مالكين رئيس ريالتي تراست، إن النجم الحقيقي «جوهرة التاج»، هو بالطبع منصات المشاهدة: ساحة مفتوحة في الطابق 86، وأخرى مستديرة مغلقة في الطابق 102، على ارتفاع 381 متراً فوق سطح الأرض. كل منهما تبدو أكثر قرباً للزوار بعد التجديد، مع مساحة أكبر ونوافذ أكبر.