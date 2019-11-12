1.22 مليار دولار عائدات خليجية من السياحة الروسية 2023

المصدر: دبي - البيان

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في تدفق السياح الروس إليها على مدى السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مستقبلاً ليساهم في ارتفاع إيرادات قطاع السياحة والسفر في دول المجلس من السياحة الروسية إلى نحو 1.22 مليار دولار بحلول 2023، بزيادة قدرها 19% بالمقارنة مع أرقام 2018.

جاء ذلك وفقاً للأبحاث الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2020 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2020.

ويتوقع البحث الذي أجرته «كوليرز إنترناشونال»، بالتعاون مع «ريد ترافيل إكزيبشنز» الجهة المنظمة لسوق السفر العربي، أن تشهد الإمارات النمو الأبرز في هذا الجانب، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي إنفاق السياح الروس في الدولة إلى 1.153 مليار دولار بحلول عام 2023، وارتفاع الإنفاق السياحي في الرحلة بنسبة 5% من 1600 دولار إلى 1750 دولاراً.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: أدى انتعاش أسعار النفط واستقرار الأسواق المالية وارتفاع دخل الفرد، إلى عودة السياحة الروسية بقوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومساهمتها الكبيرة في دعم قطاع السفر والسياحة.

ويأتي المواطنون الروس عادةً إلى دول المنطقة للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة على مدار العام، والإقامة في الفنادق والمنتجعات الفاخرة ذات الخدمات المتميزة، وزيارة أبرز المعالم والمرافق الترفيهية.