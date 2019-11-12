سوق الطيران في السعودية لا تحتاج شركات جديدة

المصدر: الرياض - د ب أ

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الهيئة تدرس عدداً من الطلبات التي تم تقديمها للهيئة للترخيص لشركات طيران محلية وخارجية. وقال إبراهيم الروساء، المتحدث باسم الهيئة إن السوق لا تحتاج إلى دخول شركات طيران جديدة، حيث إن الزيادة في دخول شركات جديدة تعني إغراق السوق ما يؤدي بالتالي إلى خسارة اقتصادية غير مبررة لقطاع مهم وحيوي كقطاع الطيران.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف، كجزء من توجهها الاستراتيجي، على تطوير البنية التحتية في المطارات، إضافة إلى استحداث مطارات جديدة لتلبي متطلبات المسافرين في تقديم خدمة متميزة وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات.

وأضاف: من أبرز هذه المشاريع إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد في جازان، ومشروع إنشاء مطار القنفذة الجديد، ومشروع تطوير مطار الباحة، كما توجد مشاريع أخرى للتطوير سيتم الإعلان عنها تباعاً.