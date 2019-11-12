معرض النوم في «دبي التجاري» فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

تعقد النسخة الثانية من معرض النوم للشرق الأوسط يومي 9 و11 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد معرض النوم للشرق الأوسط الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع النوم.

وقال طاهر باتراوالا، مدير شركة «ميديا فيوجن» المنظمة للمعرض: يأتي انعقاد المعرض ليشكل فرصة مميزة لقطاع الضيافة وجميع الشركات العاملة والمتخصصة في قطاع النوم. تتسارع وتيرة تطوّر التكنولوجيا لترسم ملامح جديدة في القطاع، وساهمت اتجاهات السوق الحديثة إلى جانب الفرص المتاحة حالياً في توفير زخم حقيقي لتحقيق المزيد من التطور.

ويتميز المعرض بكونه فعالية رائدة تلعب دوراً مهماً في دعم هذا القطاع الفعال والنابض بالحيوية، كما يتيح منصة مثالية توفر فرصاً جديدة لجميع الشركات والجهات المعنية والعاملة في القطاع وتفتح المجال أمامهم لاغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة.