10 % نمواً متوقعاً لمبيعات «يوم العزّاب» في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع خبراء في التجارة الإلكترونية أن تحقق مبيعات المواقع الإلكترونية في الإمارات، خلال «يوم العزاب» الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، نمواً بنسبة لا تقل عن 10%، مشيرين إلى أن «يوم العزّاب» أصبح مناسبة رئيسة للتجارة الإلكترونية في الدولة يحاول المستفيدون منها الحصول على عروض أفضل أو بأسعار أكثر تنافسية.

وقفزت مبيعات «علي بابا»، أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في الصين، في «يوم العزاب» في أول تسع ساعات منذ انطلاق الحدث أمس، بنسبة 25%، لتسجل 23 مليار دولار، أو ما يعادل ثلثي المبيعات التي سجلتها منافستها الأمريكية «أمازون»، في حيت توقع محللون أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين نحو انخفاض بمستوى تاريخي.

وبدأ الاحتفال بوم العزاب في الصين عام 1993 كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على الوحدة الشديدة التي يعانيها الكثير من الشباب في الصين الذين قد يجدون في التسوق عبر الإنترنت أو في مراكز التسوق خلال هذا اليوم بعض السلوان، ليتحول الموعد السنوي إلى تظاهرة تسوق عالمية.

ومنذ 2009، يروّج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجاناً للتسوق، الذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطياً إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليارات دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 27% عن العام السابق، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.

