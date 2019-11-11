السلع الفاخرة سابع المنتجات الأكثر ألفة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

ظلت صناعة المنتجات الفاخرة في المرتبة السابعة من بين 15 صناعة، تم دراستها في تقرير العلامات التجارية لعام 2019. صعدت العلامة «ديور» إلى قمة صناعة المنتجات الفاخرة، تلتها «شانيل» في المرتبة الثانية و«لويس فويتون» في المركز الثالث. وتم ترتيب أفضل 10 علامات تجارية فاخرة بالترتيب التالي: كارتييه، دولتشي آند غابانا، أرماني، غوتشي، هوغو بوس، بربري، وهيرميس.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كونها رابطاً عاطفياً يقيس ويعزز الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية التي يحبها ويستخدمها، وتتفوق العلامات التجارية الأكثر ألفة على أفضل العلامات التجارية في مقياس ستاندرد آند بورز ومقياس فورتيشن 500 من حيث الإيرادات والأرباح.

وقال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم. بي. إل. إم»: تعتمد العلامات التجارية الفاخرة على إنشاء وتطوير علاقات ألفة أقوى مع مستهلكيها. لقد لاحظنا زيادة هائلة في هذه الصناعة بالنموذجين التعزيزي والطقسي، ما يشير إلى أن المستهلكين يغيّرون علاقاتهم بالعلامات التجارية في فئة المنتجات الفاخرة.