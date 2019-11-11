«سكاي واردز طيران الإمارات» يوفر مزايا فريدة للأعضاء

المصدر: دبي- البيان

أطلق برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» مبادرة فريدة لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين توفر تجارب مميزة، ضمن محفظة رعايات الناقلة. وأصبح بإمكان أعضاء البرنامج البالغ عددهم أكثر من 25 مليون شخص، بفضل مبادرة «سكاي واردز» الحصري، حضور أبرز الفعاليات الرياضية والعروض وحفلات الغناء والوجود في أجنحة كبار الشخصيات وخوض تجارب عالمية لا يمكن شراؤها بالمال.

وسوف يتمكن أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، بدلاً من مشاهدة الأحداث عبر شاشة التلفزيون أو الأجهزة الذكية، من اختبار تجارب مشوقة على أرض الملعب أو في قاعة حفلات أو جناح ضيافة لكبار الشخصيات.

ويستطيع الأعضاء استبدال أميال سكاي واردز لشراء تذاكر أو الحصول على فرصة الدخول الحصري إلى الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات لمشاهدة مباريات 11 رياضة مختلفة ترعاها الناقلة، مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت والدراجات والرجبي والهوكي وسباقات الخيل وغيرها.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»: يستمتع أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» المنتشرون في 180 دولة بالأحداث الثقافية والرياضية المشوقة، ويسرنا أن نتواصل معهم من خلال شغفهم واختياراتهم.

وقد استفدنا من محفظة رعايات طيران الإمارات لنوفر للأعضاء أفضل التجارب سواء أرادوا مشاهدة مباريات لنادي أرسنال أو «إيه سي ميلان» أو ريال مدريد، أو أحد سباقات الفورمولا 1 أو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أو بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

وأضاف: نتيح من خلال مبادرة «سكاي واردز» الحصري من إشراك أعضاء البرنامج، الذين يفوق عددهم 25 مليوناً، في رعاياتنا حيث يستطيعون اليوم استبدال أميالهم والسفر حول العالم لاختبار أكثر التجارب تشويقاً عند مشاهدة حفلة غنائية أو مباراة أو حتى الدخول إلى أجنحة الضيافة الخاصة بنا، ذلك أن أميال «سكاي واردز» قادرة على توفير ما لا يمكن شراؤه بالمال. وسوف نضيف مزيداً من التجارب العالمية على عروض المبادرة في المستقبل القريب».