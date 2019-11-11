«دناتا للسفريات» تطلق صحيفة شهرية مجانية احتفالا بعيدها الستين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دناتا للسفريات» صحيفة شهرية مجانية في الإمارات باسم «ديلز» لإطلاع العملاء على أحدث عروض السفر وأكثرها جاذبية في السوق. وتعد الصحيفة، وهي الأولى لدناتا التي تحتفل هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسها، مصدراً آخر للمعلومات، إلى جانب أكثر من 30 منفذ مبيعات في الإمارات، توفر للعملاء معلومات عن أفضل عروض السفر.

ويمكن للعملاء تصفح أبرز عروض «دناتا للسفريات»، بما في ذلك عروض الإقامة المحلية والفنادق والمنتجات بدولة الإمارات وعروض تذاكر السفر وبرامج الرحلات الدولية. وتصدر الصحيفة بطبعتين: عربية وإنجليزية، وتتوفر لدى منافذ مبيعات «دناتا» في الإمارات وعلى الموقع الشبكي لـ «دناتا».

وقال نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في «دناتا للسفريات» في الإمارات، أنطونيو فيلينو: أردنا من خلال فكرة إصدار الصحيفة أن نقدم شيئاً يستمتع به المسافرون من الإمارات.