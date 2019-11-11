القمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنعقد الدورة الثالثة للقمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي، يومي 11 و12 مارس 2020. وتهدف القمة، التي تقام تحت رعاية «مراسي بي آند أو»، التابعة لموانئ دبي العالمية، وبالشراكة مع «فابيولاس» لليخوت، إلى تشجيع وتسهيل تطوير موقع الإمارات والمنطقة كوجهة مفضلة لليخوت الفاخرة.

وتناقش القمة مواضيع جديدة ومنها المساهمة في تطوير مراسي اليخوت الفاخرة في دعم القطاع السياحي والدور الذي تقوم به في إيجاد وجهات سياحية جديدة. كما تبحث في التوجهات الناشئة في مجال ملكية اليخوت الفاخرة وكيف يمكن للمصنعين استيعاب احتياجات جيل الشباب من الملاك والمستأجرين، والتي تتمحور حول الوعي البيئي المتنامي وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.

ورسخت القمة العالمية لليخوت الفاخرة مكانتها باعتبارها الحدث الوحيد المختص بصناعة اليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة، وذلك بدعم من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من الشخصيات الرسمية في الإمارات.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: نحن سعداء بأن القمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي تسير على المسار المطلوب، لدعم طموح الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لليخوت. ولا بد من الترحيب بتركيز القمة على الوعي البيئي، وهو جزء أساسي من تطوير قطاع اليخوت الفاخرة المستدامة.