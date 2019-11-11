البحث عن السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي على موقع «بيت.كوم»

المصدر: دبي - البيان

أطلق موقع «بيت.كوم»، تقنية البحث عن السير الذاتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التقنية تقدّم نتائج أكثر دقة بشكل أسرع.

وقال أكرم عساف، مدير قسم التكنولوجيا في «بيت.كوم»: نحن فخورون بإطلاق تقنية البحث عن السير الذاتية المتطوّرة، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين يستخدمون «بيت.كوم» البحث ضمن حوالي 40 مليون سيرة ذاتية، فإذا ما قارنّا حجم قاعدة بيانات «بيت.كوم» بدول الخليج، فستكون الدولة الأكبر بينها. وتستخدم تقنية البحث المتطوّرة الذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب العمل على البحث بكفاءة ضمن الكم الهائل من السير الذاتية.

فإن قام صاحب العمل مثلاً بالبحث عن كلمة «محامي»، ستتمكّن هذه التقنية المبتكرة من اقتراح مسميات وظيفية أو مهارات مشابهة بشكل تلقائي مثل «قانون»، «مستشار»، وسيضمن ذلك إظهار جميع السير الذاتية المناسبة لأصحاب العمل، وليس فقط السير الذاتية التي تحتوي على الكلمة المفتاحية نفسها.