«البيان الاقتصادي» ينشر أول صورة لكبسولات عين دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

حصل «البيان الاقتصادي» على أول صورة لأولى كبسولات مشروع عين دبي التي ستصبح قريباً أطول عجلة مشاهدة في العالم على ارتفاع 250 متراً متجاوزاً ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في جزيرة ستاتن، والتي سيبلغ ارتفاعها 190 متراً.

وكانت «هيونداي للهندسة والإنشاءات» منحت عقداً من الباطن لشركة «بوما» الفرنسية لتصميم وشراء وتشييد وتركيب 48 كبسولة عالية التقنية للعجلة الترفيهية الأعلى في العالم «عين دبي» المقامة في جزيرة بلوواترز، وستزود الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة خصّصت لهذا الغرض، لتوفر تجربة تذوّق جديدة لا مثيل لها في أيّ عجلة مراقبة في العالم.

وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، بينما تزوّدهم شاشات LED بمعلومات عن الجولة والمناظر الخلابة. ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات التي يتوقع تركيبها قريباً.