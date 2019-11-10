«أمريكان إيرلاينز» تضغط لعودة «737 ماكس»

المصدر: واشنطن - د ب أ

ضغطت شركة «أمريكان إيرلاينز» من أجل عودة طائرات «737 ماكس» إلى أسطولها في 5 مارس المقبل. وذكرت في بيان: «نتوقع استئناف خدماتها التجارية المقررة على متن أسطول أمريكان من طائرات 737 ماكس في 5 مارس 2020».

وكانت الشركة، التي قالت إنها على «اتصال مستمر» مع إدارة الطيران الاتحادية ووزارة النقل وشركة بوينغ، قد أرجأت الشهر الماضي عودة طائرات «737 ماكس» من 3 ديسمبر إلى 16 يناير. وقالت إنها ستقوم بتغيير في جدولها يوم 17 نوفمبر ليتمكن الركاب الذين حجزوا رحلات على طراز ماكس حتى 4 مارس، من تعديل حجزهم.

وأضافت إنه بمجرد اعتماد الطائرة، تتوقع الشركة تنظيم رحلات استعراضية أو رحلات لأعضاء فريق أمريكان.