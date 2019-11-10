وسائل إعلام عالمية: زيارة دبي لا يجب تفويتها

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت وسائل إعلامية عالمية أن زيارة دبي تجربة رائعة لا يجب تفويتها، مبرزة في الوقت ذاته ما تزخر به الإمارة من معالم سياحية متنوعة. وذكر موقع «تايمز ناو نيوز» في تقرير: أصبحت دبي واحدة من أكثر المدن تقدماً في العالم من حيث النهضة الاقتصادية والهندسة المعمارية، ما جعلها واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم.

وأضاف التقرير أن زيارة دبي تجربة رائعة لا تنسى ولا يمكن تفويتها، فهناك أنشطة يتعين على الجميع اختبارها مرة واحدة على الأقل في العمر، فبالإضافة إلى برج خليفة، هناك الكثير من الأشياء التي تستحق تجربتها في دبي.

من جهتها، قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية، إن النمو السريع والمثير لدبي موثق جيداً، ففيها تتجلى سرعة إنجاز مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة الفاخرة بين عشية وضحاها، مثل منطقة «سيتي ووك» الوجهة العصرية التي تضم مجموعة متنوعة من المتاجر والمـــطاعم والفنادق والمناطق السكنية، بالإضافة إلى سينما ومساحات خارجية ذات تصاميم فنية رائعة وجداريات فن الشوارع الملونة.

