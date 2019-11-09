«سينولوجي» تطلق منتجات لإدارة البيانات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سينولوجي» عن إطلاق حزمة جديدة من منتجات إدارة البيانات في منطقة الشرق الأوسط، تهدف من خلالها إلى مواجهة تحديات تقنية المعلومات ومنها التحديات المرتبطة بسعة التخزين والأبعاد المادية لأجهزة الخوادم، وتأتي امتداداً للمنتجات الحالية مع تغيير في اسم المنتج لسهولة تمييزها بين منتجات الخوادم الراقية.

وقال نِك جينغ، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لدى سينولوجي: «تعدّ إدارة البيانات جوهر أعمال كل مؤسسة، ولهذا فإن تبسيط العوامل المرتبطة بها، كالتخزين والسعة والأداء وغيرها، أصبحت عناصر أساسية لضمان سلاسة سير العمليات. وتبحث المؤسسات المتوسطة والكبيرة في الشرق الأوسط باستمرار عن المنتجات التي تلبي متطلباتها الملحّة لإدارة البيانات بشكل فعال. ونأمل أن نتمكن من تلبية احتياجات المؤسسات في هذه الشريحة التي تشهد نمواً مستمراً من خلال إطلاق مجموعتنا الجديدة من منتجات إدارة البيانات.

بدوره، قال جايسون فان، مدير المنتجات لدى سينولوجي: «تجدّد سينولوجي مجموعة منتجاتها من الطرازات المتطورة لتتيح مزيداً من الخيارات المصممة خصيصاً بهدف تلبية المتطلبات لمختلف أحمال العمل. يمثل الأداء والسعة عنصرين جوهريين في مجال إدارة البيانات وأبرز الأمور التي تهم المؤسسة».