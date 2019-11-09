تراجع أرباح «تليكوم إيطاليا» بنسبة 5%

المصدر: روما - د ب أ

تراجعت أرباح شركة «تليكوم إيطاليا» للاتصالات في الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لخفض نفقاتها، مدفوعة بالتراجع الحاد في العائدات.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن عائدات «تليكوم إيطاليا» قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، انخفضت بنسبة 5% إلى 1.94 مليار يورو (2.1 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما جاء في بيان للشركة. وكان خبراء يتوقعون أن تصل قيمة أرباح «تليكوم إيطاليا» إلى 1.96 مليار يورو في الربع الثالث.

ويحاول الرئيس التنفيذي للشركة لويجي جوبيتوسي رفع المبيعات في مجال الخطوط الأرضية ومواجهة المنافسة القوية في مجال شبكات الهواتف المحمولة التي أدت إلى انخفاض سعر سهم الشركة إلى معدل غير مسبوق في يناير الماضي. وذكرت «بلومبرغ» أن هذه الجهود أتت ثمارها بشكل جزئي خلال الربع الثالث.