8 مناطق الأكثر طلباً على شراء وحدات سكنية في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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يواصل سوق العقارات السكنية جذب المزيد من المستثمرين، فقد بلغ متوسط عدد الوحدات التي تباع في دبي 678 مسكناً شهرياً خلال العام الجاري، بحسب تحليل لـ«البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك، ما يعني أن متوسط البيع يصل إلى 22 وحدة يومياً. وتفوقت 8 مناطق في القيمة الإجمالية لصفقات بيع المساكن خلال الأشهر العشرة الماضية.

مرسى دبي

2643 وحدة سكنية جاهزة وقيد الإنشاء

5.6 مليارات درهم إجمالي الصفقات

برج خليفة

1947 وحدة

4.9 مليارات

الخيران الأولى

1762 وحدة

2.8 مليار

نخلة جميرا

597 وحدة

1.8 مليار

حدائق الشيخ محمد بن راشد

1624 وحدة

1.6 مليار

الخليج التجاري

1219 وحدة

1.4 مليار

المركاض

1431 وحدة

1.2 مليار

جميرا الأولى

405 وحدات

879 مليوناً