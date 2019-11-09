«علي بابا» تتطلع لإدراج في هونغ كونغ

المصدر: بكين - رويترز

تخطط مجموعة «علي بابا» القابضة لطرح أسهم في هونغ كونغ لجمع ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار في الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وقال مصدران على إطلاع مباشر بالأمر إن من المقرر أن تطلب شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المُدرجة في الولايات المتحدة الموافقة من لجنة إدراج في هونغ كونغ.

وأضاف المصدران أنه بعد ذلك ستمضي عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر الاكتتاب قدما خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 نوفمبر.

وبحسب بيانات ديلوجيك، ستكون العملية أكبر إدراج عابر للحدود على الإطلاق في العالم. وحققت «علي بابا» رقماً قياسياً لأكبر طرح عام أولي في العالم بطرح حجمه 25 مليار دولار في نيويورك في 2014. وكانت الشركة تعكف على إدراج في أغسطس في هونغ كونغ، لكن الصفقة تأجلت لأسباب سياسية.

وقال المصدران إن «علي بابا» ستعين المزيد من البنوك الأسبوع القادم للمساعدة في بيع أسهمها في هونغ كونغ. ويقود العملية حاليا «تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب» و«كريدي سويس». وتتنافس بنوك استثمار كبرى بقيادة مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان حاليا على الأدوار الأكثر أهمية بعد البنكين الرئيسيين.