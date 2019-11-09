ارتفاع الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.3%

المصدر: باريس - د ب أ

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن الإنتاج الصناعي في البلاد حقق نمواً في سبتمبر الماضي، بعد تراجعه في أغسطس.

وارتفع الإنتاج الصناعي بعد أخذ التغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في الاعتبار بنسبة شهرية تبلغ 0.3% في سبتمبر، بعد أن كان تراجع بنسبة 0.9% في أغسطس.

وارتفع الناتج الصناعي في سبتمبر بنسبة 0.6% مقارنة بانخفاض نسبته 0.8% في أغسطس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.2%.

وانخفض الناتج الصناعي لأنشطة التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة 1.5%، فيما ارتفع ناتج أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.8%. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في سبتمبر بنسبة 0.4%. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الثاني من العام.