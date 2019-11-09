«كوالكوم» تطلق أقوى معالجاتها ديسمبر المقبل

المصدر: نيويورك ـ وكالات

أعلنت «كوالكوم» عزمها الإعلان عن أقوى معالجاتها «سنابدراجون 865» خلال قمتها التقنية المقرر عقدها خلال الفترة من 3 و5 ديسمبر المقبل بولاية هاواي الأمريكية.

وتعد معالجات كوالكوم من سلسلة سنابدراجون هي الأكثر انتشارًا في سوق الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن يُشغل معالجها «سنابدراجون 865» الهواتف الرائدة المرتقبة خلال العام المقبل، بما في ذلك: هاتف «غالاكسي إس11» المنتظر من سامسونغ، إلا أن المعلومات عن مواصفات المعالج شحيحة. ونظراً لأن الهواتف الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية بمختلف أنواعها، أصبحت المعالجات المشغلة لها من أهم ما يبحث المستخدم عن معرفته، فالمعالجات الأفضل هي المصممة لجعل الهاتف سلساً وذكياً ولديها القوة والقدرة العالية حتى تتمكن من عمل المهـام المتعـددة.