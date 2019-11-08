النقل الجوي في الإمارات.. مستويات نمو إيجابية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
تواصل صناعة النقل الجوي في الإمارات تحقيق مستويات نمو إيجابية، في ظل تطور البنية التحتية واستقطاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توسع الناقلات الوطنية والمطارات المحلية.
70.8
مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي للدولة
106
شركات طيران عالمية تعمل في مطارات الدولة
2300
طائرة تمر عبر أجواء الدولة بشكل يومي
170 %
نسبة نمو قطاع الطيران في الدولة بحلول 2037
800
ألف وظيفة يوفرها قطاع الطيران وصناعته في الإمارات
103
مليارات درهم إنفاق السياح الأجانب الذين يصلون جواً إلى الدولة
180
اتفاقية خدمات نقل جوي وقعتها الإمارات مع دول العالم
224
مدينة تسير إليها الناقلات الوطنية في 108 دول حول العالم
7
اتفاقيات خدمات نقل جوي وقعتها الإمارات خلال العام الجاري
44.8 %
حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي من تدفقات المسافرين إلى الإمارات