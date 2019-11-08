النقل الجوي في الإمارات.. مستويات نمو إيجابية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تواصل صناعة النقل الجوي في الإمارات تحقيق مستويات نمو إيجابية، في ظل تطور البنية التحتية واستقطاب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توسع الناقلات الوطنية والمطارات المحلية.

70.8

مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي للدولة

106

شركات طيران عالمية تعمل في مطارات الدولة

2300

طائرة تمر عبر أجواء الدولة بشكل يومي

170 %

نسبة نمو قطاع الطيران في الدولة بحلول 2037

800

ألف وظيفة يوفرها قطاع الطيران وصناعته في الإمارات

103

مليارات درهم إنفاق السياح الأجانب الذين يصلون جواً إلى الدولة

180

اتفاقية خدمات نقل جوي وقعتها الإمارات مع دول العالم

224

مدينة تسير إليها الناقلات الوطنية في 108 دول حول العالم

7

اتفاقيات خدمات نقل جوي وقعتها الإمارات خلال العام الجاري

44.8 %

حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي من تدفقات المسافرين إلى الإمارات