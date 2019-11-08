الصين تتيح لزائريها الدفع عبر الهاتف

المصدر: بكين - الوكالات

أتاحت الصين تطبيقات الدفع عبر الجوال مثل «علي باي» أمام السياح الأجانب، بحيث يمكن لتلك التطبيقات أن تدعم بطاقات الدفع والائتمان العالمية.

وأعلنت شركة «آنت فايننشال» التابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية «علي بابا» أنها بصدد إصدار نوع جديد من تطبيق «علي باي» يدعم بطاقات الدفع والائتمان الدولية، إذ يمكن للمستخدمين بعد تحميل هذا التطبيق على نظام تشغيل «أندرويد» أو «أي أو إس» من «أبل» الحصول على الإصدار الدولي من التطبيق باستخدام رقم الجوال الأجنبي الخاص بهم.

وقبل ذلك كان من الصعب على المستخدمين استخدام أنظمة الدفع عبر الجوال بالصين في حالة عدم امتلاكهم حساباً في أحد البنوك الصينية، وكان هناك عدد قليل من الأماكن التي تقبل البطاقات الأجنبية مثل «فيزا» أو «ماستر كارد».

وأعلنت شركة «تنسنت» أنها ستوفر الدعم لنفس أنواع البطاقات على تطبيق «وي شات» التابع لها.

إلى ذلك تصدر جاك ما مؤسس «علي بابا» الذي استقال من رئاسة مجلس إدارة الشركة في سبتمبر قائمة «فوربس» لأثرياء الصين للعام الثاني مع ارتفاع ثروته إلى 38.2 مليار دولار، مقارنة مع 34.6 مليار دولار في العام الماضي.

وارتفع إجمالي ثروة الـ 400 شخص في قائمة أثرياء الصين هذا العام إلى 1.29 تريليون دولار من 1.06 تريليون دولار في العام الماضي، بزيادة أكثر من 20%.