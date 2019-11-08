أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر

المصدر: روما - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة الأولى في 5 أشهر في أكتوبر بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.7 نقطة في أكتوبر، مرتفعاً 1.7 % مقارنة مع الشهر السابق وستة بالمئة على أساس سنوي.

وتوقعت الفاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.704 مليار طن في 2019، بما يقل قليلاً عن توقعها السابق.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار السكر 5.8 % مقارنة مع مستويات سبتمبر ، لأسباب على رأسها توقعات لانخفاض الإمدادات في العام المقبل بعد توقعات لتقليصات ضخمة على إنتاج السكر في الهند وتايلاند.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 نحو مليوني طن إلى 2.704 مليار طن.