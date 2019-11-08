دبي تروّج مقوماتها السياحية في «سوق السفر بلندن»

المصدر: دبي - البيان

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في الدورة الأربعين من «معرض سوق السفر العالمي لندن» 4 - 6 الجاري في المملكة المتحدة، إلى جانب وفد ضمّ أكثر من 60 من شركاء القطاع العاملين في السياحة والسفر والضيافة والترفيه، حيث أتاح لهم هذا الحدث العالمي الفرصة لاستعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك تسليط الضوء على المهرجانات والفعاليات المميزة التي تزخر بها على مدار العام.

وجاءت مشاركة دبي في المعرض السنوي الرائد بهدف تشجيع الجمهور المستهدف في بريطانيا على زيارة الإمارة خلال العام المقبل. فيما قدم جناح دبي لزواره معلومات حول مواقع الجذب السياحي، والوجهات الترفيهية، وكذلك التجارب السياحية الفريدة التي تقدّمها المدينة للسياح ممن يرغبون بالمجيء إليها بغرض العمل أو الترفيه.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعدّ مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي لندن جزءًا أساسيًا من جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مميّزة ومفضّلة للمسافرين اليوم.

ونحن سعداء بتقديم دعمنا مرّة أخرى للدورة الأربعين لهذا الحدث العالمي الضخم والمهم، وذلك في الوقت الذي ما زالت المملكة المتحدة تحتفظ بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية المصدّرة للزّوار إلى دبي خلال 2019.

وإنّنا نواصل تعزيز علاقاتنا مع الشركاء في قطاع السفر العالمي، وكذلك اكتشاف التوجّهات الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الحلول المبتكرة، وعقد شراكات جديدة حتى نتمكّن من الاستمرار في تطوير تجارب فريدة للزوّار، وأيضاً وضع معيار جديد لمستقبل السفر، لاسيما مع اقتراب عام 2020، الذي يعتبر من الأعوام المميزة والمهمة لدبي».

واستقبل جناح دبي زوّاره على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.