«دبي لإدارة الأصول» تطلق الموسم الثاني من الفعاليات المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لإدارة الأصول» التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المعدة للاستئجار في دبي، والتابعة لشركة دبي القابضة عن انطلاق الموسم الثاني للفعاليات المجتمعية لعام 2019 وشكلت احتفالات ديوالي بداية الموسم الجديد، حيث شهدت الاحتفالية السنوية التي أقيمت في بوابة الخيل حضور نحو 5000 من السكان.

وتعتزم الشركة استضافة أكثر من 30 فعالية ونشاطاً ترفيهياً حتى نهاية العام الحالي، حيث ستقام هذه الفعاليات بشكل دوري في المجمعات السكنية العشرة التابعة للشركة وتتضمن هذه الأنشطة على سبيل المثال مهرجانات الشتاء ويوم سوق دبي ومناطق اللعب مع الحيوانات الأليفة، وأيام المرح للعائلات واحتفالات اليوم الوطني. وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة : «انطلاقاً من التزامنا بتفعيل مشاركة السكان في مجمعاتنا السكنية المعدة للاستئجار وتعزيز شعورهم بالراحة والانتماء».