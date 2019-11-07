مسؤول إماراتي عضواً في جمعية دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

تم تعيين مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات. جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة 58 لمؤتمر الجمعية الذي انعقد الأسبوع الماضي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات مركزاً عالمياً متخصصاً في شؤون قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، كما أنها تُمثل أبرز الموردين العالميين في ميادين تنظيم ونقل واستضافة الاجتماعات والفعاليات العالمية. وتضم الجمعية أكثر من 1100 عضو من الشركات والمؤسسات من حوالي 100 دولة حول العالم، ويُمثل أعضاؤها أبرز الوجهات من أنحاء العالم، إلى جانب الموردين المتخصصين والخبراء في القطاع.

تم الإعلان عن تعيين مبارك الشامسي إضافة إلى 4 أسماء أخرى لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وهم أليكسي كالاتشيف، الرئيس المشارك لوحدة تسويق الوجهات لدى المكتب الروسي للمؤتمرات؛ وياب باكير، رئيس وحدة دعم الاجتماعات لدى «بارثن» لخدمات الاجتماعات في هولندا؛ وأليكساندر توريس أش، المندوب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي في مركز «أجورا بوجوتا» للمؤتمرات في كولومبيا؛ وجلين دونكان، المندوب الإقليمي لأمريكا الشمالية لدى دائرة السياحة في أوتاوا بكندا.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: فخورون بهذا الإنجاز الذي حققه مبارك الشامسي ومكتب أبوظبي للمؤتمرات ككل، كونه يعد خطوة جديدة نحو تمكين أبوظبي من استقطاب أبرز المؤتمرات المرموقة، تعزيزاً لمكانتها كلاعب رئيس في مجال استضافة فعاليات الأعمال.

نؤكد استمرار عمل مكتب أبوظبي للمؤتمرات في الترويج لمجموعة واسعة من الحوافز لجذب أبرز الاجتماعات والفعاليات العالمية إلى الإمارة، ويُمثل هذا الإعلان، الصادر عن المؤتمر الأخير للجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، دليلاً واضحاً على نجاح هذه الجهود في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة للفعاليات العالمية.

من جانبه، قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: إنه لشرف كبير أن يتم تعييني عضواً في مجلس إدارة هذه الجهة الرائدة والمرموقة في المجال، حيث تعد الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات من أهم الجهات المحفزة لنمو وتطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات دولياً، ونحن فخورون بمساهمة أبوظبي المستمرة في هذا النمو.