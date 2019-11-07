مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني: %1.3 نمو الطلب على القطاع الصناعي

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة، أمس، نمو الطلب على القطاع الصناعي في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات مدعوماً بالطلب القوي داخلياً وخارجياً.

وارتفع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل الطلب خلال أغسطس الماضي تراجعاً 0.4% شهرياً وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 0.5%.

وزاد الطلب المحلي على المصانع الألمانية 1.6% شهرياً، في حين زاد الطلب الخارجي 1.1%. كما أظهرت البيانات تراجع الطلب من دول منطقة اليورو 1.8%، في حين زاد من خارج المنطقة بنسبة 3% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.