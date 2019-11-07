جمارك دبي تُطلق برنامجاً تدريبياً تخصصياً لتعلم اللغة الصينية

المصدر: دبي - البيان

نفذت «جمارك دبي» البرنامج التدريبي التخصصي لتعلم اللغة الصينية، حيث من المستهدف 100 مفتش، وبدأت المجموعة الأولى بتدريب 20 مفتشاً على كيفية تعلم اللغة الصينية كتابة ونطقاً، وذلك لتمكينهم من التعامل مع مختلف الجنسيات من العملاء والمسافرين القادمين إلى الدولة بلغتهم الأم، إذ إن التواصل بلغتهم يسهل عمليات الإجراءات ويسرع من تخليصها.

وقالت أسماء أحمد مدير أول تنفيذ التدريب في جمارك دبي: استهدفنا من برنامج تعلم اللغات إلى تعزيز التواصل الفعال مع متعاملي جمارك دبي للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتعزيز نجاح الدائرة وتتويج إنجازاتها المتصاعدة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات، وقد قمنا بتطوير الكوادر الوظيفية في مجال التفتيش الجمركي لتحقيق ذلك.

ولفتت إلى استراتيجية جمارك دبي في تطوير كوادرها البشرية من خلال خطط تطويرية تأهيلية تنفيذية مستدامة لبناء قدراتهم عبر سلسلة من التحسينات المستمرة التي تأتي ضمن الجهود التطويرية للدائرة لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التدريبية للموظفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضافت مدير أول تنفيذ التدريب يستغرق تنفيذ برنامج اللغة الصينية 3 أشهر على مدار يومين في الأسبوع، بمعدل 72 ساعة تدريسية لكل مفتش، ويتم التدريب من خلال محاضر متخصص في اللغة الصينية على الجوانب النظرية والعملية شاملاً المحادثة والاستماع.