«مايم كاست» تطالب بإجراءات استباقية أمام القرصنة

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «مايم كاست» بيتر باور، المؤسسات المعاصرة إلى التفكير بشكل موسّع واتخاذ إجراءات أمنية استباقية تمكنها من الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية والتعامل مع التهديدات في محيط البريد الإلكتروني أو داخل شبكة البريد الإلكتروني أو حتى خارج نطاق سيطرتهم للحد من التهديدات التي تسيء استخدام الثقة الممنوحة لعلاماتهم التجارية وتعرضها للخطر.

وقال باور، خلال طرحه رؤية «مايم كاست» لمستقبل أمن البريد الإلكتروني خلال قمة أمريكا الشمالية للمعلومات في ولاية تكساس، إن على المؤسسات الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقياس عن بعد واستقصاء التهديدات، والتي يمكن الحصول عليها في المنطقة المعرضة للهجمات في نظم البريد الإلكتروني لديها، لتعمل على جعل فرقها واستثماراتها الأمنية الأخرى أكثر ذكاء وفعالية.