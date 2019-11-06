المصدر: دبي - البيان

أعلن موقع «أمازون الإمارات» عن عزمه إطلاق حملة تخفيضات «أمازون 11.11» في شهر نوفمبر الجاري، ليخص العملاء بفرصة الاستفادة من آلاف العروض الحصرية. واعتباراً من 11 إلى 13 نوفمبر، ستطرح آلاف الباقات والعروض على طيف واسع من المنتجات، بما فيها مستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات والألعاب والمواد الاستهلاكية والكتب.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «استجابةً لما قاله العملاء إنهم أحبوا صفقات التسوق خلال أول نسختين من حملة تخفيضات أمازون 11.11، نستعد لإطلاق الحملة للسنة الثالثة على التوالي وللمرة الأولى منذ انطلاق أمازون الإمارات. إنه حقاً وقت مهم بالنسبة إلينا، إذ نسعى لمواصلة جهودنا لتقديم تخفيضات حصرية على مجموعة متميزة من المنتجات».