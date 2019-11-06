تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الصيني خلال أكتوبر الماضي بنسبة بسيطة، حيث سجل مؤشر «كايشين» المجمع لنشاط القطاع الخاص 52 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51.9 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني خلال الشهر الماضي بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» إلى 51.1 نقطة مقابل 51.3 نقطة خلال سبتمبر الماضي وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 8 أشهر، في حين جاء متوافقاً مع توقعات المحللين الاقتصاديين.