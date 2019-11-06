شركة صينية تجلب 1000 من موظفيها إلى أبوظبي احتفاء بتأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

اختار مكتب «جونهي» للمحاماة أحد أهم وأكبر مكاتب المحاماة في الصين، لأول مرة في تاريخه إمارة أبوظبي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس المكتب. ونجحت أبوظبي في استضافة هذا الحفل المهم بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ترسيخاً للمكانة المتميزة التي تحتلها الإمارة كونها وجهة عالمية لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

شارك في الاحتفالية التي أقيمت في فندق جميرا أبراج الاتحاد أكثر من 1000 محام وشريك وموظف في مكتب «جونهي» للمحاماة، استعرضوا خلالها أهم إنجازات «جونهي» وأحدث التطورات في مجال القانون، كما تمكن المشاركون من زيارة أهم معالم أبوظبي والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من نوعها.

وقال مبارك حمد الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: فخورون باستضافة الحفل الاحتفالي بالذكرى الـ30 لتأسيس مكتب جونهي للمحاماة في أبوظبي، والترحيب بجميع الموظفين، الذين اختاروا مشاركتنا هذه الفرحة بالإنجاز الخاص بهم، بما يؤكد متانة العلاقات التي تجمع بين الصين والإمارة، وما تتمتع به من سمعة لدى الصينيين وجهة مفضلة لديهم للسياحة والترفيه أو الأعمال.

وأضاف: تسهم عوامل الأمن والتكنولوجيا المتقدمة ومعطيات الأعمال والأحداث الترفيهية المتنوعة في جعل أبوظبي وجهة استثنائية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها أبوظبي خلال الأعوام الماضية، والتي تمنح زوارها من رجال الأعمال باقة متنوعة من العروض المميزة إلى جانب حسن الضيافة الذي تشتهر بها الإمارة.

يذكر أن أبوظبي شهدت خلال الأعوام الماضية زيادة كبيرة في عدد السياح الصينيين من أجل الأعمال والترفيه، والذي يأتي نتيجة العلاقات الاستراتيجية القوية بين الإمارات والصين، والتي تهدف إلى مساعدة البلدين في تحقيق أهدافهما النابعة من القيم والطموحات المشتركة بينهما. كما أعلنت حكومة أبوظبي خلال السنوات الماضية هدفها لجذب أكثر من 600 ألف سائح صيني إلى أبوظبي مع حلول عام 2021، الهدف الذي تقترب الإمارة من تحقيقه نظراً إلى النمو المستمر في عدد السياح الصينيين إليها.

جدير بالذكر أنّه تم اختيار أبوظبي في عام 2018 من أكثر المدن أماناً، وذلك وفقاً لموقع «نومبيو» للدراسات الجماعية العالمية، ما يسهم في جذب المستثمرين ومنظمي المؤتمرات العالمية إليها. وقد قامت حكومة أبوظبي بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للضيافة والترفيه بالإمارة وتحسين الخدمات التي تقدمها للزوار. إحدى هذه الخدمات تتمثل في تطبيق فيزيت أبوظبي، والذي يمكن السياح من التخطيط لكل جزء من زيارتهم إلى العاصمة والتعرف أكثر على معالمها بكل سهولة عبر الإنترنت.

من جهته، قال جاو وي، الشريك الإداري لمكتب جونهي: «يسر مكتب جونهي الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين له في أبوظبي. يعد الوطن العربي، وبالأخص أبوظبي، إقليماً ساحراً مليئاً بالاكتشافات بالنسبة للكثير من زملائنا، حيث التاريخ العريق والثقافات المتنوعة والعمران والتقاليد التي تجذب الجميع. تتمتع أبوظبي كذلك بمرافق سياحية ممتازة ووسائل تنقل ملائمة وبيئة اجتماعية مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى إجراءات السفر السهلة للزوار الأجانب، ما يجعلها وجهة مثالية للاحتفالات الكبرى والنشاطات السياحية للموظفين».