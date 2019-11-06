«إعمار» تعلن عن الفائزين بمسابقة «ذا لاند مارك»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إعمار» عن أسماء الفائزين في مسابقة «ذا لاند مارك» للتصميم، التي انطلقت في مايو الماضي. وتهدف المسابقة إلى تحدي المعماريين لتقديم تصاميم مبتكرة وفريدة لتطوير تصاميم معمارية جديدة تضاف إلى مشروع خور دبي ذي الإطلالة الخلابة على الواجهة المائية.

واختارت «إعمار» المقترح المعماري المقدم من «أوف - ستوديو»، الشركة المعمارية في المملكة المتحدة، من بين أكثر من 100 عمل مشارك. وتميز المشروع الفائز بالمركز الأول بأنه قدم فكرة معمارية لـ«حديقة على الساحل»، يطرح حلولاً متميزة تعزز من تجربة الحياة المعيشية وسط المدينة والعمل والتفاعل مع أحدث التقنيات، مع مراعاة القيم المحلية والثقافية لدولة الإمارات. وتهدف «إعمار» من خلال طرح هذه المنافسة إلى إلهام الجيل الجديد لتوجيه آفاق خيالهم بما يتماشى مع رؤى العالم الجديد.