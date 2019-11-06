«الاتحاد للشحن» تفتتح مركزاً متطوراً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن افتتاح أحدث مركز للتحكم بعمليات الشحن في مكتبها الرئيسي في أبوظبي، لتحقق بذلك قفزة جديدة في مساعيها لتبني الأنظمة الرقمية القائمة على البيانات.

يأتي افتتاح المركز الجديد بعد عام على انطلاقة استراتيجية التحوّل الرقمي طويلة الأمد التي اعتمدتها الاتحاد للشحن. ويمثّل المركز المعالج الرئيسي لعمليات المراقبة والتتبع الآني وإدارة جميع الشحنات والرحلات الجوية وخدمات النقل البري».

وقال أندريه بليك، رئيس قسم العمليات وتقديم الخدمات في الاتحاد للشحن: يعمل مركز التحكم، والذي يعد أحدث مبادراتنا الرقمية، على تحويل أسلوب عملنا من النموذج التقليدي الذي يقوم على الاستجابة للطلب إلى منصةٍ نشطةٍ تقدّم خدمات استباقية، ما يساعدنا على مواصلة الوفاء بوعدنا في تلبية احتياجات عملائنا.