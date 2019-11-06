«ماجد الفطيم» تستغني عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام 2025

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» عن إطلاق مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة للاستغناء تدريجياً عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الشركات التابعة لها بحلول عام 2025. وسوف تساهم هذه المبادرة بعد تطبيقها بشكل كامل في التخلص من الأكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات البلاستيكية غير الضرورية على مستوى الشركة.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لـ «ماجد الفطيم للتجزئة»: لا يمكن لدولة بمفردها أو شركة أو جهد فردي بعينه أن يواجه مسألة التأثير السلبي للمنتجات البلاستيكية حول العالم. وإننا في ماجد الفطيم ملتزمون بلعب دور فعّال لضمان التأثير الإيجابي والمستدام لعملياتنا على البيئة، مع العمل في الوقت نفسه على تهيئة البيئة الحاضنة لتشجيع الآخرين على القيام بمبادرات مماثلة. وكلنا ثقة بأننا على المسار الصحيح.